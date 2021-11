Galena Park to construct a new Churchill Community Center

Galena Park, the City of progress

Given her commitment to offering spaces that ensure the safety and overall well-being of the Galena Park community, Mayor Esmeralda Moya announced the construction of the new Churchill community center, which will create a space where families can participate in different activities that improve their quality of life.

Esmeralda Moya, Mayor of Galena Park said “It is essential for us that our residents, particularly children and the elderly, feel safe and protected in an environment where they can create memories as well as strengthen ties.” This venue is for all Galena Park citizens to enjoy; we know that one of the most important factors for a community’s optimal growth is the availability of programs that encourage physical and emotional development, which is why we are very pleased with the construction of this center.” said the mayor.

Accordingly, the Commissioner of Parks and Recreation, Veronica Garcia, emphasized the significance of community support in the area’s development. “The most important aspect is the collaboration between authorities and residents. The Civic Club of Galena Manor and community leaders who are pillars in our community are two clear examples.”

The Churchill Center will have recreational areas and will be able to serve our citizens. Here, you will be provided with modern, high-quality facilities, guaranteeing that it perseveres over time and becomes a part of the history of future generations.

“Progress belongs to everyone, and together we will continue to advance toward an increasingly promising future, always at the forefront and as a team,” the mayor concluded.

Se construirá un nuevo Centro Comunitario

Galena Park, la Ciudad del progreso

Dado su compromiso de ofrecer espacios que garanticen la seguridad y el bienestar general de la comunidad de Galena Park, la alcaldesa Esmeralda Moya anunció la construcción del nuevo centro comunitario, que creará un espacio donde las familias puedan participar en diferentes actividades que mejoren su calidad de vida.

Esmeralda Moya, Alcaldesa de Galena Park dijo que “es fundamental para nosotros que nuestros vecinos, en especial los niños y los ancianos, se sientan seguros y protegidos en un entorno donde puedan crear recuerdos y estrechar lazos”. Este lugar es para todos los ciudadanos de Galena Park, sabemos que uno de los factores más importantes para el óptimo crecimiento de una comunidad es la disponibilidad de programas que fomenten el desarrollo físico y emocional, por eso estamos muy complacidos con la construcción de este centro ”, dijo la alcaldesa.

Asi mismo, la Comisionada de Parques y Recreación, Verónica García, enfatizó la importancia del apoyo de la comunidad en el desarrollo del área. “El aspecto más importante es la colaboración entre autoridades y vecinos. El Club Cívico de Galena Manor y los líderes comunitarios que son pilares en nuestra comunidad son dos claros ejemplos”.

El Centro comunitario tendrá áreas recreativas y podrá servir a nuestros ciudadanos de Galena Park. Aquí, contarás con unas instalaciones modernas y de alta calidad, que garantizan que perseverara en el tiempo y pasara a formar parte de la historia de las generaciones futuras.

“El progreso es de todos y juntos seguiremos avanzando hacia un futuro cada vez más prometedor, siempre a la vanguardia y en equipo”, concluyó la alcaldesa.