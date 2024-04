Galena Park HS Boys Soccer Team

The Galena Park High School Boys Soccer Team. The fighting Yellowjackets have a shot at the state title if they can win a couple more games. Tuesday, April 2nd they playing for the Regional Finals against Baytown’s Goose Creek Patriots.

Top row L – R: GPISD Staff, Ambreya Hamlett, Joshua Escobar, Mauricio Garza, Yorgo Reyna, Javier Moreno, Abdiel Lopez, Diego Sierra, Ernesto Villarreal, Andrew Gutierrez, Arturo Alvarado, Alfredo Flores, Coach Steven Botello, Manager Aeitza Rocha

Middle Row L – R: Dalton Strouse, Jaiden Gracia, Diego Rendon, Manuel Aguayo, Jayden Carmona, Esteban Gomora, Roberto Maldonado, Isaias Quiroz

Bottom row L – R: Gilberto Guzman, Daniel Gonzalez, Anthony Salazar, Emmanuel Rangel, Head Coach Shannon Summers, Andrew Gallegos, Noah Delgado, Abraham Mata, Diego Garcia, Alfonzo Mendoza