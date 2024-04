Galena Park HS Girls Soccer Team

The Galena Park High School Girls Soccer Team made school history by being the Co-District Champions. TheFighting Yellowjackets season’s record is 18 wins, 3 loses and 1 tie.

Top Row: Grecia Villarreal, Giuliani Villanueva, Naima Martinez, Ayleen Gomez, Sophia Medina, Italia Estrada, Emma Colon, Kelly Fernandez, Jimena Castro, Nicole Zavala, Coach Bray, Judith Torres, Doc Jess

Middle Row: Idalis Hurtado, Lidia Luna, Abigail Esqueda, Ebany Garcia, Carly Orton-Newcomb, Emily Luna, Leilani Aguilera, Desirae Vasquez

Bottom Row: Coach Cruz, Sarahi Jacome, Mariah Garza, Emily Zamora, Melanie Cortes, Allison Flores Mejia, Wendy Escamilla, Mayra Ledezma, Rebecca Torres.